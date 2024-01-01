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Урал - Локомотив

22.07.1992, Среда, 00:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Чемпионат России. Первый этап, 16 тур Уралмаш - Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Урал
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