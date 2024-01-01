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ЦСКА - Динамо

17.07.1992, Пятница, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Чемпионат России. Первый этап, 15 тур ЦСКА - Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 7 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
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