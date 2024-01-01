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Тюмень - Локомотив

19.07.1992, Воскресенье, 00:00 мск Тюмень, стадион Геолог Чемпионат России. Первый этап, 15 тур Динамо-Газовик - Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Локомотив 3:1 Тюмень
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 40 5 2 33 27:85 -58 14
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