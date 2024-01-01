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Локомотив - Текстильщик

07.07.1992, Вторник, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Чемпионат России. Первый этап, 14 тур Локомотив - Текстильщик
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Текстильщик 3:1 Локомотив
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