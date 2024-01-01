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Океан - Факел

13.07.1992, Понедельник, 00:00 мск Находка, стадион Водник Чемпионат России. Первый этап, 14 тур Океан - Факел
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Факел 0:1 Океан
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