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ЦСКА - Урал

08.07.1992, Среда, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Чемпионат России. Первый этап, 13 тур ЦСКА - Уралмаш
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Урал 1:1 ЦСКА
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