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Динамо - Тюмень

09.07.1992, Четверг, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Чемпионат России. Первый этап, 13 тур Динамо - Динамо-Газовик
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Тюмень 0:1 Динамо
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