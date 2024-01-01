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Локомотив - Факел

10.07.1992, Пятница, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Чемпионат России. Первый этап, 13 тур Локомотив - Факел
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Факел 1:1 Локомотив
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