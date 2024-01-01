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Динамо - Локомотив

02.07.1992, Четверг, 00:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Чемпионат России. Первый этап, 12 тур Динамо - Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 3 тур
10 апреля, пятница 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
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