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Урал - Тюмень

02.07.1992, Четверг, 00:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Чемпионат России. Первый этап, 12 тур Уралмаш - Динамо-Газовик
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Тюмень 2:3 Урал
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