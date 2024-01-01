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Текстильщик - Динамо

23.07.1992, Четверг, 00:00 мск Камышин, стадион Текстильщик Чемпионат России. Первый этап, 12 тур Текстильщик - Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 4:0 Текстильщик
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