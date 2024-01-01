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Алания - Океан

05.08.1992, Среда, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Чемпионат России. Первый этап, 12 тур Алания - Океан
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 3 тур
10 апреля, пятница 00:00 Океан 2:1 Алания
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