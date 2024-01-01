Введите ваш ник на сайте

Динамо - Океан

10.05.1992, Воскресенье, 00:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Чемпионат России. Первый этап, 11 тур Динамо - Океан
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 4 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Океан 2:0 Динамо
...
  • Читайте нас: 