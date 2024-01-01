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Текстильщик - ЦСКА

29.06.1992, Понедельник, 00:00 мск Камышин, стадион Текстильщик Чемпионат России. Первый этап, 11 тур Текстильщик - ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 3 тур
9 апреля, четверг 00:00 ЦСКА 1:0 Текстильщик
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