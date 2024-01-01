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Алания - Локомотив

29.06.1992, Понедельник, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Чемпионат России. Первый этап, 11 тур Алания - Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 4 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 0:3 Алания
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