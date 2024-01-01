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Факел - Динамо

26.07.1992, Воскресенье, 00:00 мск Воронеж, стадион Центральный Чемпионат России. Первый этап, 11 тур Факел - Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 3 тур
8 апреля, среда 00:00 Динамо 5:0 Факел
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