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Урал - Динамо

17.05.1992, Воскресенье, 00:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Чемпионат России. Первый этап, 10 тур Уралмаш - Динамо
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