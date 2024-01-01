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ЦСКА - Локомотив

17.05.1992, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Чемпионат России. Первый этап, 10 тур ЦСКА - Локомотив
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