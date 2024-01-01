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Урал - Алания

14.05.1992, Четверг, 00:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Чемпионат России. Первый этап, 9 тур Уралмаш - Алания
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