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Динамо - Текстильщик

05.05.1992, Вторник, 00:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Чемпионат России. Первый этап, 8 тур Динамо - Текстильщик
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