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Урал - Динамо

25.04.1992, Суббота, 00:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Чемпионат России. Первый этап, 6 тур Уралмаш - Динамо
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