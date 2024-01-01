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КАМАЗ - Урал

25.09.1994, Воскресенье, 00:00 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Чемпионат России, 25 тур КАМАЗ - Уралмаш
Чемпионат России 1994
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Урал 0:1 КАМАЗ
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Урал 4:1 КАМАЗ
2 тур
13 марта, суббота 00:00 КАМАЗ 3:1 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 21 8 1 73:21 +52 50
2. Динамо М 30 13 13 4 55:35 +20 39
3. Локомотив 30 12 12 6 49:28 +21 36
4. Ротор 30 10 16 4 39:23 +16 36
5. Алания 30 11 11 8 32:34 -2 33
6. КАМАЗ 30 11 9 10 38:38 0 31
7. Текстильщик 30 12 6 12 32:36 -4 30
8. Локомотив НН 30 11 8 11 34:34 0 30
9. Жемчужина 30 8 11 11 44:48 -4 27
10. ЦСКА 30 8 10 12 30:32 -2 26
11. Торпедо М 30 7 12 11 28:37 -9 26
12. Тюмень 30 7 10 13 24:49 -25 24
13. Крылья Советов 30 6 12 12 30:51 -21 24
14. Урал 30 7 9 14 33:49 -16 23
15. Динамо Ст 30 6 11 13 25:34 -9 23
16. Лада-Тольятти 30 6 10 14 24:41 -17 22
* - Динамо: снято 13
Локомотив: снято 12
ЦСКА: снято 8
Спартак: снято 21
Торпедо: снято 7
Крылья Советов: снято 6
Ротор: снято 10
КАМАЗ: снято 11
Урал: снято 7
Лада-Тольятти: снято 6
Тюмень: снято 7
Динамо: снято 6
Алания: снято 11
Локомотив НН: снято 11
Текстильщик: снято 12
Жемчужина: снято 8
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