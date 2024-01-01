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Алания - Урал

24.10.1993, Воскресенье, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Чемпионат России, 33 тур Алания - Уралмаш
Чемпионат России 1993
17 тур
26 июня, суббота 00:00 Урал 2:0 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Алания 2:0 Урал
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Урал 1:1 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 34 21 11 2 81:18 +63 53
2. Ротор 34 17 8 9 56:35 +21 42
3. Динамо М 34 16 10 8 65:38 +27 42
4. Текстильщик 34 14 11 9 45:34 +11 39
5. Локомотив 34 14 11 9 45:29 +16 39
6. Алания 34 16 6 12 49:45 +4 38
7. Торпедо М 34 15 8 11 35:40 -5 38
8. Урал 34 16 4 14 51:52 -1 36
9. ЦСКА 34 12 6 16 43:45 -2 30
10. КАМАЗ 34 12 6 16 45:53 -8 30
11. Локомотив НН 34 12 6 16 34:49 -15 30
12. Динамо Ст 34 11 8 15 39:49 -10 30
13. Жемчужина 34 10 10 14 52:62 -10 30
14. Крылья Советов 34 9 12 13 37:47 -10 30
15. Луч 34 11 7 16 29:56 -27 29
16. Океан 34 10 8 16 28:40 -12 28
17. Ростов 34 8 12 14 35:52 -17 28
18. Асмарал 34 7 6 21 28:53 -25 20
* - Динамо: снято 16
Локомотив: снято 14
ЦСКА: снято 12
Спартак: снято 21
Торпедо: снято 15
Ростов: снято 8
Крылья Советов: снято 9
Луч: снято 11
Ротор: снято 17
КАМАЗ: снято 12
Урал: снято 16
Динамо: снято 11
Алания: снято 16
Локомотив НН: снято 12
Асмарал: снято 7
Текстильщик: снято 14
Океан: снято 10
Жемчужина: снято 10
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