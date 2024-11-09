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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Арминия - Виктория
Арминия - Виктория: обзор матча 09 ноября 2024
Арминия
09.11.2024, суббота, 18:30
Германия. Третья Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Виктория
18'
I. Young
75'
J. Kania (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Виктория
90'
+3
Желтая карточка
L. Lobinger
90'
Замена
L. de Meester
️️️️
S. Handle
Замена
F. Hagmann
️️️️
C. Lannert
90'
Желтая карточка
C. Lannert
81'
Замена
M. Biankadi
️️️️
M. Corboz
79'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
J. Kania
75'
Замена
J. Kania
️️️️
I. Young
71'
Замена
M. Schroers
️️️️
J. Hilterman
71'
Замена
L. Kunze
️️️️
M. Wörl
71'
68'
Замена
N. May
️️️️
A. Vrenezi
68'
Замена
S. Güler
️️️️
F. Engelhardt
46'
Замена
M. El Mala
️️️️
С. Эль-Мала
Желтая карточка
J. Hilterman
18'
ГОЛ! 1:0!
I. Young
Пас отдал
S. Russo
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
23
Leon Schneider
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
19
Maximilian Großer
ЦФ
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Виктория
13
Дуду
ВР
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
8
Florian Engelhardt
ЦП
7
Simon Handle
ЦП
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
2
Felix Hagmann
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
5
Niklas May
ЦП
23
Moritz Fritz
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
2-5-3
1
23
23
Оппи
8
Шрек
38
14
21
28
30
99
19
4-2-4
13
Дуду
15
3
6
Лофоломо
4
8
7
10
6
10
Эль-Мала
9
28
2
2
28
14
37
37
14
38
13
13
38
99
27
27
99
30
9
9
30
10
5
5
10
7
11
11
7
10
Эль-Мала
19
19
10
Эль-Мала
8
22
22
8
Остались в запасе
Арминия
Виктория
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
Главный тренер
Олаф Янссен
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Олаф Янссен
Статистика матча Арминия - Виктория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
4 : 1
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
4 : 1
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Информация о матче
Главный судья:
Cristian Ballweg, Germany
Стадион:
Schüco-Arena, Bielefeld
Посещаемость:
19692
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