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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Арминия - Алемания
Арминия - Алемания: обзор матча 26 октября 2024
Арминия
26.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Алемания
Матч
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Статистика матча Арминия - Алемания
1
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0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Новости команд
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Арминия
Алемания
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2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
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2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
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«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
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