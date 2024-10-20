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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Динамо Дрезден - Рот-Вайсс
Динамо Дрезден - Рот-Вайсс: обзор матча 20 октября 2024
Динамо Дрезден
20.10.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Третья Лига, 10 тур
3 : 3
Завершен
Рот-Вайсс
47'
N. Hauptmann
78'
J. Sterner
90+6'
S. Kutschke
37'
М. Винцгеймер
48'
Ю. Эйтшбергер
80'
K. Owusu Aninkorah Meisel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Дрезден - Рот-Вайсс
ГОЛ! 3:3!
S. Kutschke
Пас отдал
J. Sterner
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
N. Kaiser
Замена
️️️️
C. Kammerknecht
88'
Замена
L. Bünning
️️️️
Ф. Хайзе
88'
84'
Замена
M. Kourouma
️️️️
Т. Мюзель
80'
ГОЛ! 2:3!
K. Owusu Aninkorah Meisel
Пас отдал
T. Kraulich
79'
Замена
J. Boyamba
️️️️
E. Voufack
79'
Замена
N. Kaiser
️️️️
A. Arslan
ГОЛ! 2:2!
J. Sterner
78'
Замена
J. Sterner
️️️️
T. Menzel
73'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
J. Lemmer
73'
Желтая карточка
C. Kammerknecht
60'
Замена
S. Kutschke
️️️️
R. Meißner
57'
48'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эйтшбергер
Пас отдал
М. Винцгеймер
ГОЛ! 1:1!
N. Hauptmann
47'
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Винцгеймер
Желтая карточка
N. Hauptmann
29'
20'
Желтая карточка
Т. Мюзель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
10
Jakob Lemmer
ЦП
8
Aljaž Casar
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Рот-Вайсс
19
Eric Voufack
ЦЗ
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
70
Ahmet Arslan
ЦФ
1
Jakob Golz
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
8
J. Kaparos
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Динамо Дрезден
14
David Kubatta
ЦЗ
23
Lars Bünning
ЦЗ
30
Stefan Kutschke
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
32
Jonas Sterner
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
10
Томас Айсфельд
ЦП
18
Nils Kaiser
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
ЦФ
3-1-5
1
15
29
16
Хайзе
10
8
33
11
41
27
4-1-1-5
2
Эйтшбергер
23
4
Шульц
19
7
26
Мюзель
70
25
Винцгеймер
8
33
1
16
Хайзе
23
23
16
Хайзе
11
30
30
11
10
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
10
8
32
32
8
26
Мюзель
16
16
26
Мюзель
70
18
18
70
19
22
22
19
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Рот-Вайсс
14
David Kubatta
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
35
Felix Wienand
ВР
10
Томас Айсфельд
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
14
David Kubatta
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
10
Томас Айсфельд
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Динамо Дрезден - Рот-Вайсс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Florian Lechner, Germany
Стадион:
Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
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