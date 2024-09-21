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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Динамо Дрезден - Ганза
Динамо Дрезден - Ганза: обзор матча 21 сентября 2024
Динамо Дрезден
21.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ганза
9'
C. Daferner
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Дрезден - Ганза
57'
Желтая карточка
А. Россипал
46'
Замена
F. Pfanne
️️️️
А. Гюрлеен
Желтая карточка
N. Hauptmann
44'
Желтая карточка
L. Bünning
33'
16'
Желтая карточка
А. Гюрлеен
ГОЛ! 1:0!
C. Daferner
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
23
Lars Bünning
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
30
Stefan Kutschke
ЦП
10
Jakob Lemmer
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
33
Christoph Daferner
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Ганза
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
6
Jonas Dirkner
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
16
Nils Fröling
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Динамо Дрезден
15
Dennis Duah
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
Ганза
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
23
Franz Pfanne
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
3-3-4
1
15
23
16
Хайзе
30
10
7
Батиста Майер
33
8
27
8
3-2-2-3
32
Уфофф
4
Россбах
15
Гюрлеен
19
Россипал
6
5
10
Лебе
10
Шумахер
20
7
16
15
Гюрлеен
23
23
15
Гюрлеен
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Ганза
15
Dennis Duah
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
15
Dennis Duah
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
Остались в запасе
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Динамо Дрезден - Ганза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
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