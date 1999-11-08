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Локомотив - Ростов

08.11.1999, Понедельник, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Чемпионат России, 30 тур Локомотив - Ростсельмаш
Чемпионат России 1999
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1993
26 тур
31 августа, вторник 00:00 Локомотив 5:2 Ростов
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 7 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 6 2 75:24 +51 72
2. Локомотив 30 20 5 5 62:30 +32 65
3. ЦСКА 30 15 10 5 56:29 +27 55
4. Торпедо М 30 13 11 6 38:33 +5 50
5. Динамо М 30 12 8 10 44:41 +3 44
6. Алания 30 12 7 11 54:45 +9 43
7. Ростов 30 11 8 11 32:38 -6 41
8. Зенит 30 9 12 9 36:34 +2 39
9. Уралан 30 10 6 14 27:34 -7 36
10. Сатурн 30 8 10 12 30:38 -8 34
11. Локомотив НН 30 9 6 15 33:48 -15 33
12. Крылья Советов 30 8 7 15 39:49 -10 31
13. Ротор 30 7 10 13 36:51 -15 31
14. Черноморец Нв 30 7 8 15 31:49 -18 29
15. Жемчужина 30 5 11 14 29:55 -26 26
16. Шинник 30 5 9 16 21:45 -24 24
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