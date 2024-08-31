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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Динамо Дрезден - Штутгарт II
Динамо Дрезден - Штутгарт II: обзор матча 31 августа 2024
Динамо Дрезден
31.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт II
15'
C. Daferner
72'
T. Menzel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Дрезден - Штутгарт II
Замена
P. Lehmann
️️️️
J. Lemmer
90'
83'
Желтая карточка
R. Hanashiro
Замена
J. H. Marx
️️️️
N. Hauptmann
81'
79'
Замена
R. Hanashiro
️️️️
Т. Кастанарас
77'
Замена
D. Tritschler
️️️️
L. Munst
ГОЛ! 2:0!
T. Menzel
Пас отдал
V. Sapina
72'
Замена
J. Sterner
️️️️
О. Батиста Майер
66'
65'
Замена
L. Simnica
️️️️
C. Olivier
65'
Замена
F. Schumann
️️️️
T. Barth
65'
Замена
А. Гройс
️️️️
L. Laupheimer
Желтая карточка
N. Hauptmann
60'
Замена
R. Meißner
️️️️
C. Daferner
46'
ГОЛ! 1:0!
C. Daferner
Пас отдал
V. Sapina
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
23
Lars Bünning
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
10
Jakob Lemmer
ЦП
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
32
Tom Barth
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
3
Christopher Olivier
ЦП
18
Lukas Laupheimer
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
27
Benjamin Boakye
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Динамо Дрезден
28
Sascha Risch
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
15
Dennis Duah
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
11
Robin Meißner
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Штутгарт II
28
Dominik Draband
ВР
22
Jakov Šuver
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
6
Александр Гройс
ОП
10
Nicolás Sessa
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
42
Rinto Hanashiro
ЦП
25
David Tritschler
ЦФ
3-2-5
1
15
23
16
Хайзе
7
Батиста Майер
10
41
8
33
8
27
3-1-3-3
41
Сеймен
32
29
22
8
ди Бенедетто
3
18
8
43
9
Кастанарас
27
10
14
14
10
33
11
11
33
7
Батиста Майер
32
32
7
Батиста Майер
27
26
26
27
32
3
3
32
18
6
Гройс
6
Гройс
18
3
5
5
3
9
Кастанарас
42
42
9
Кастанарас
8
25
25
8
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Штутгарт II
28
Sascha Risch
ЦЗ
15
Dennis Duah
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
28
Dominik Draband
ВР
22
Jakov Šuver
ЦЗ
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
10
Nicolás Sessa
ЦП
Главный тренер
Маркус Фидлер
Остались в запасе
28
Sascha Risch
ЦЗ
15
Dennis Duah
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Остались в запасе
28
Dominik Draband
ВР
22
Jakov Šuver
ЦЗ
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
10
Nicolás Sessa
ЦП
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Маркус Фидлер
Статистика матча Динамо Дрезден - Штутгарт II
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Mario Hildenbrand, Germany
Стадион:
Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
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