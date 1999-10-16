Введите ваш ник на сайте

Ростов - Локомотив НН

16.10.1999, Суббота, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростсельмаш Чемпионат России, 27 тур Ростсельмаш - Локомотив НН
Чемпионат России 1999
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Локомотив НН 0:0 Ростов
Чемпионат России 1997
20 тур
6 августа, среда 00:00 Ростов 3:1 Локомотив НН
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Локомотив НН 0:1 Ростов
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 Локомотив НН 2:3 Ростов
14 тур
3 июля, среда 00:00 Ростов 2:3 Локомотив НН
Чемпионат России 1995
23 тур
30 августа, среда 00:00 Ростов 2:1 Локомотив НН
13 тур
28 июня, среда 00:00 Локомотив НН 2:1 Ростов
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Локомотив НН
18 тур
29 июня, вторник 00:00 Локомотив НН 1:0 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Локомотив НН 1:1 Ростов
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Ростов 0:0 Локомотив НН
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 6 2 75:24 +51 72
2. Локомотив 30 20 5 5 62:30 +32 65
3. ЦСКА 30 15 10 5 56:29 +27 55
4. Торпедо М 30 13 11 6 38:33 +5 50
5. Динамо М 30 12 8 10 44:41 +3 44
6. Алания 30 12 7 11 54:45 +9 43
7. Ростов 30 11 8 11 32:38 -6 41
8. Зенит 30 9 12 9 36:34 +2 39
9. Уралан 30 10 6 14 27:34 -7 36
10. Сатурн 30 8 10 12 30:38 -8 34
11. Локомотив НН 30 9 6 15 33:48 -15 33
12. Крылья Советов 30 8 7 15 39:49 -10 31
13. Ротор 30 7 10 13 36:51 -15 31
14. Черноморец Нв 30 7 8 15 31:49 -18 29
15. Жемчужина 30 5 11 14 29:55 -26 26
16. Шинник 30 5 9 16 21:45 -24 24
...
  • Читайте нас: 