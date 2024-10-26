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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Гренобль
Париж - Гренобль: обзор матча 26 октября 2024
Париж
26.10.2024, суббота, 15:00
Франция. Лига 2, 10 тур
2 : 1
Завершен
Гренобль
37'
М. Лопес
45'
И. Кеббаль
82'
P. Meissa Ba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Гренобль
86'
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
D. Rigo
Замена
O. Sissoko
️️️️
Ж. Крассо
85'
Замена
Т. Оллила
️️️️
J. Gaudin
85'
83'
Желтая карточка
S. Touray
82'
ГОЛ! 2:1!
P. Meissa Ba
Пас отдал
Ж. Олайтан
Замена
Н. Дико
️️️️
A. Gory
73'
73'
Замена
Ш. Дело
️️️️
А. Менди
73'
Замена
S. Touray
️️️️
Н. Мбемба
Замена
J. Lopez
️️️️
А. Камара
73'
Замена
Л. Дусе
️️️️
В. Марчетти
66'
58'
Желтая карточка
Г. Пакье
Желтая карточка
J. Gaudin
53'
46'
Замена
М. Бангре
️️️️
Л. Жозеф
46'
Замена
A. Kerouedan
️️️️
J. Benet
ГОЛ! 2:0!
И. Кеббаль
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Лопес
Пас отдал
И. Кеббаль
37'
26'
Желтая карточка
P. Meissa Ba
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
17
Адама Камара
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
(К)
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
21
Jessy Benet
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Париж
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
18
Omar Sissoko
ЦП
20
J. Lopez
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
11
Alan Kerouedan
ЦП
22
Saikou Touray
ЦФ
3-1-3-1-2
16
39
5
Мбоу
15
Колоджейчак
4
Марчетти
17
Камара
22
20
Лопес
10
Кеббаль
11
11
Крассо
4-2-1-3
23
Диоп
29
Пакье
21
Чапчет
4
Диарра
29
Менди
6
26
Мбемба
15
Олайтан
75
Жозеф
5
21
22
5
Оллила
5
Оллила
22
4
Марчетти
44
Дусе
44
Дусе
4
Марчетти
11
Крассо
18
18
11
Крассо
17
Камара
20
20
17
Камара
11
12
Дико
12
Дико
11
29
Менди
18
Дело
18
Дело
29
Менди
6
10
Сильвестр
10
Сильвестр
6
21
11
11
21
75
Жозеф
11
Бангре
11
Бангре
75
Жозеф
26
Мбемба
22
22
26
Мбемба
Остались в запасе
Париж
Гренобль
1
Реми Риу
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Париж - Гренобль
2
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Количество передач
527
414
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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