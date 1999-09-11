Крылья Советов - Динамо

|9 тур
|29 мая, суббота
|00:00
|Динамо
|3:3
|Крылья Советов
|9 тур
|29 мая, суббота
|00:00
|Динамо
|3:3
|Крылья Советов
|30 тур
|30 октября, пятница
|00:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|15 тур
|1 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|20 тур
|6 августа, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Динамо
|3 тур
|2 апреля, среда
|00:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|30 тур
|2 октября, среда
|00:00
|Динамо
|2:1
|Крылья Советов
|13 тур
|18 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Динамо
|26 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|Динамо
|4:1
|Крылья Советов
|5 тур
|9 мая, вторник
|00:00
|Крылья Советов
|1:4
|Динамо
|24 тур
|19 сентября, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Динамо
|7 тур
|16 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|3:0
|Крылья Советов
|28 тур
|19 сентября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|3:0
|Крылья Советов
|12 тур
|16 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|6
|2
|75:24
|+51
|72
|2.
|Локомотив
|30
|20
|5
|5
|62:30
|+32
|65
|3.
|ЦСКА
|30
|15
|10
|5
|56:29
|+27
|55
|4.
|Торпедо М
|30
|13
|11
|6
|38:33
|+5
|50
|5.
|Динамо М
|30
|12
|8
|10
|44:41
|+3
|44
|6.
|Алания
|30
|12
|7
|11
|54:45
|+9
|43
|7.
|Ростов
|30
|11
|8
|11
|32:38
|-6
|41
|8.
|Зенит
|30
|9
|12
|9
|36:34
|+2
|39
|9.
|Уралан
|30
|10
|6
|14
|27:34
|-7
|36
|10.
|Сатурн
|30
|8
|10
|12
|30:38
|-8
|34
|11.
|Локомотив НН
|30
|9
|6
|15
|33:48
|-15
|33
|12.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|39:49
|-10
|31
|13.
|Ротор
|30
|7
|10
|13
|36:51
|-15
|31
|14.
|Черноморец Нв
|30
|7
|8
|15
|31:49
|-18
|29
|15.
|Жемчужина
|30
|5
|11
|14
|29:55
|-26
|26
|16.
|Шинник
|30
|5
|9
|16
|21:45
|-24
|24