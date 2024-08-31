Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Лорьян
Амьен - Лорьян: обзор матча 31 августа 2024
Амьен
31.08.2024, суббота, 15:30
Франция. Лига 2, 3 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
37'
S. Bakayoko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Лорьян
Замена
I. Fofana
️️️️
K. Kaiboue
90'
68'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Д. Мвука
61'
Замена
️️️️
П. Пажи
61'
Замена
С. Сумано
️️️️
Э. Жуниор Крупи
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Р. Лутин
56'
ГОЛ! 1:0!
S. Bakayoko
Пас отдал
K. Kaiboue
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
30
Owen Gene
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Жюльен Понко
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
39
Amine Chabane
ЦЗ
45
Ibrahim Fofana
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
11
Mathis Touho
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
22
Elyess Dao
ЦФ
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
11
Тео Ле Бри
АП
99
Самбу Сумано
ЦФ
3-1-3-2
1
Гютне
21
Вита
21
14
Корчиа
2
Фофана
30
22
93
Лутин
14
Мафута
50
3-1-3-3
38
Мвого
5
Менди
3
Тальби
13
Йонгва
19
Абержель
22
Мвука
21
Понко
22
Крупи
2
Силва
7
Пажи
15
Айегун
22
45
45
22
93
Лутин
34
Бойя
34
Бойя
93
Лутин
9
Кэрролл
9
Кэрролл
22
Мвука
11
Ле Бри
11
Ле Бри
22
Мвука
22
Крупи
99
Сумано
99
Сумано
22
Крупи
Остались в запасе
Амьен
Лорьян
16
Alexis Sauvage
ВР
39
Amine Chabane
ЦЗ
11
Mathis Touho
ЦФ
22
Elyess Dao
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
39
Amine Chabane
ЦЗ
11
Mathis Touho
ЦФ
22
Elyess Dao
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Амьен - Лорьян
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
12
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
270
528
Сейвы
7
5
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
10
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Gaillouste, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
Новости команд
Все
Амьен
Лорьян
Раскрыта оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Лорьяном»
12:36
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Лорьяном»
10:14
«Откровенно повезло»: во Франции принизили значимость «сухаря с изюмом» Сафонова
10:03
Лига 1. «ПСЖ» без труда обыграл «Лорьян» (2:0), Сафонову не забили пенальти
00:38
2
«ПСЖ» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Раскрыта оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Лорьяном»
12:36
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Лорьяном»
10:14
«Откровенно повезло»: во Франции принизили значимость «сухаря с изюмом» Сафонова
10:03
Лига 1. «ПСЖ» без труда обыграл «Лорьян» (2:0), Сафонову не забили пенальти
00:38
2
«ПСЖ» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+