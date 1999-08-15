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ЦСКА - Спартак

15.08.1999, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Чемпионат России, 20 тур ЦСКА - Спартак
Чемпионат России 1999
6 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Спартак
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Спартак 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Спартак
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Спартак 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
24 тур
14 августа, среда 00:00 Спартак 3:1 ЦСКА
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Спартак
Чемпионат России 1995
28 тур
14 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Спартак
13 тур
28 июня, среда 00:00 Спартак 3:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
20 тур
15 августа, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Спартак
13 тур
18 мая, среда 00:00 Спартак 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
33 тур
24 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:3 Спартак
17 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Спартак 6:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
4 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:2 Спартак
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Спартак 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 6 2 75:24 +51 72
2. Локомотив 30 20 5 5 62:30 +32 65
3. ЦСКА 30 15 10 5 56:29 +27 55
4. Торпедо М 30 13 11 6 38:33 +5 50
5. Динамо М 30 12 8 10 44:41 +3 44
6. Алания 30 12 7 11 54:45 +9 43
7. Ростов 30 11 8 11 32:38 -6 41
8. Зенит 30 9 12 9 36:34 +2 39
9. Уралан 30 10 6 14 27:34 -7 36
10. Сатурн 30 8 10 12 30:38 -8 34
11. Локомотив НН 30 9 6 15 33:48 -15 33
12. Крылья Советов 30 8 7 15 39:49 -10 31
13. Ротор 30 7 10 13 36:51 -15 31
14. Черноморец Нв 30 7 8 15 31:49 -18 29
15. Жемчужина 30 5 11 14 29:55 -26 26
16. Шинник 30 5 9 16 21:45 -24 24
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