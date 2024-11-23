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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Моркамб
Суиндон Таун - Моркамб: обзор матча 23 ноября 2024
Суиндон Таун
23.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Моркамб
32'
А. Дринан
49'
R. Delaney
6'
J. Stott
14'
B. Tollitt
78'
H. Hope
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Моркамб
Желтая карточка
Д. Кокс
88'
82'
Замена
G. Ray
️️️️
J. Slew
78'
ГОЛ! 2:3!
H. Hope
Пас отдал
L. Hendrie
Замена
S. McGurk
️️️️
D. Butterworth
77'
Замена
P. Glatzel
️️️️
К. Тшиманга
77'
67'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
C. Jones
67'
Замена
H. Hope
️️️️
M. Dackers
Замена
J. Cotterill
️️️️
N. Ofoborh
64'
Замена
J. Brown
️️️️
Г. Холл
63'
ГОЛ! 2:2!
R. Delaney
49'
35'
Замена
H. Macadam
️️️️
Д. Тутонда
ГОЛ! 1:2!
А. Дринан
Пас отдал
Г. Смит
32'
Замена
А. Дринан
️️️️
J. McGregor
32'
14'
ГОЛ! 0:2!
B. Tollitt
Пас отдал
A. Lewis
10'
Желтая карточка
Д. Тутонда
6'
ГОЛ! 0:1!
J. Stott
Пас отдал
L. Hendrie
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
12
Уилл Райт
(К)
ПЗ
33
Joel McGregor
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
28
Callum Jones
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
18
B. Tollitt
ЦФ
4
Jamie Stott
(К)
ЦФ
Суиндон Таун
31
Harrison Minturn
ЦЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Моркамб
5
M. Taylor
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Harvey Macadam
ЦП
15
George Ray
ЦФ
9
Hallam Hope
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
3-2-5
1
27
Кокс
24
Холл
12
Райт
33
18
Килкенни
23
14
10
Смит
20
Тшиманга
10
3-4-3
1
Бургойн
46
Уильямс
2
33
Тутонда
28
4
Уайт
3
9
4
18
11
10
30
30
10
24
Холл
35
35
24
Холл
14
11
11
14
20
Тшиманга
9
9
20
Тшиманга
33
23
Дринан
23
Дринан
33
28
24
Сонго'о
24
Сонго'о
28
33
Тутонда
8
8
33
Тутонда
11
15
15
11
9
9
9
9
Остались в запасе
Суиндон Таун
Моркамб
31
Harrison Minturn
ЦЗ
12
Daniel Barden
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
5
M. Taylor
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
17
Paul Lewis
ЦФ
Остались в запасе
31
Harrison Minturn
ЦЗ
12
Daniel Barden
ЦФ
Остались в запасе
5
M. Taylor
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
17
Paul Lewis
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Суиндон Таун - Моркамб
1
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
7
13
Офсайды
4
3
Количество передач
317
229
Сейвы
3
1
Точность передач %
65
57
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Главный судья:
Tom Nield, England
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