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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Карлайл Юнайтед - Донкастер Роверс
Карлайл Юнайтед - Донкастер Роверс: обзор матча 23 ноября 2024
Карлайл Юнайтед
23.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Донкастер Роверс
90'
+6
Красная карточка
J. McGrath
90'
+6
Замена
Т. Андерсон
️️️️
J. Sbarra
Замена
Д. Келли
️️️️
Т. Бьюри
86'
Замена
D. McGeouch
️️️️
C. Anthony Guy
86'
80'
Замена
J. Sbarra
️️️️
J. Sterry
Замена
J. Ellis
️️️️
A. Hayden
77'
Замена
Д. Вела
️️️️
K. Harris
71'
Замена
H. Neal
️️️️
B. Williams
71'
68'
Замена
J. Gibson
️️️️
K. Hurst
68'
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
Б. Шарп
68'
Замена
T. Nixon
️️️️
J. Maxwell
Желтая карточка
J. Mellish
60'
45'
+1
Желтая карточка
J. McGrath
31'
Желтая карточка
L. Molyneux
5'
Желтая карточка
J. Maxwell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
3
Cameron Harper
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
22
Patrick Kelly
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
18
Jack Ellis
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
59
Luke Armstrong
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Донкастер Роверс
26
Том Андерсон
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
9
Джо Айронсайд
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
3-2-5
13
6
Лавелл
3
20
7
10
Сади
8
6
22
7
Бьюри
18
Аду-Аджей
4-1-5
28
Шарман-Лоу
5
6
3
2
22
21
14
Шарп
23
43
4
6
18
18
6
20
4
4
20
8
21
21
8
7
16
Вела
16
Вела
7
7
Бьюри
9
Келли
9
Келли
7
Бьюри
26
Андерсон
26
Андерсон
3
16
16
3
2
10
10
2
14
Шарп
9
Айронсайд
9
Айронсайд
14
Шарп
21
14
14
21
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Донкастер Роверс
21
Гарри Льюис
ВР
59
Luke Armstrong
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
59
Luke Armstrong
ЦФ
Остались в запасе
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Донкастер Роверс
1
1
3
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
12
Офсайды
2
7
Количество передач
353
353
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
68
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
James Oldham, England
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