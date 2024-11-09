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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Карлайл Юнайтед
Солфорд Сити - Карлайл Юнайтед: обзор матча 09 ноября 2024
Солфорд Сити
09.11.2024, суббота, 15:30
Англия. Вторая лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Карлайл Юнайтед
88'
Б. Барклай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Карлайл Юнайтед
Замена
К. Стоктон
️️️️
S. Negru
90'
+1
Желтая карточка
Д. Джонс
89'
88'
ГОЛ! 0:1!
Б. Барклай
Пас отдал
H. Biggins
85'
Замена
Б. Барклай
️️️️
A. Hayden
Замена
L. Shephard
️️️️
Х. Многа
80'
Замена
M. Lund
️️️️
Д. Остерфилд
80'
Желтая карточка
Д. Остерфилд
74'
72'
Замена
K. Harris
️️️️
L. Armstrong
69'
Желтая карточка
H. Neal
64'
Замена
C. Harper
️️️️
C. Anthony Guy
64'
Замена
H. Biggins
️️️️
Т. Бьюри
Желтая карточка
Х. Многа
57'
Замена
K. Malcolm
️️️️
J. Taylor
46'
28'
Желтая карточка
Д. Аду-Аджей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
16
Кертис Тилт
(К)
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
10
Доминик Сади
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
59
Luke Armstrong
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
30
Kyrell Malcolm
ЦП
13
Коул Стоктон
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
3
Cameron Harper
ЦЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
15
Taylor Charters
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
4-3-3
32
Джонс
29
Гарбатт
16
Тилт
5
19
Многа
4
Остерфилд
14
Форна
6
11
14
Куасси
19
2-2-5
13
4
Томас
6
Лавелл
10
Сади
4
18
Аду-Аджей
6
7
Бьюри
8
22
11
30
30
11
5
13
Стоктон
13
Стоктон
5
19
Многа
32
32
19
Многа
4
Остерфилд
8
8
4
Остерфилд
8
3
3
8
6
26
Барклай
26
Барклай
6
59
7
7
59
7
Бьюри
10
10
7
Бьюри
Остались в запасе
Солфорд Сити
Карлайл Юнайтед
1
Matt Young
ВР
22
Junior Luamba
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
21
Гарри Льюис
ВР
16
Джош Вела
ЦП
15
Taylor Charters
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
22
Junior Luamba
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
16
Джош Вела
ЦП
15
Taylor Charters
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Солфорд Сити - Карлайл Юнайтед
3
2
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
16
Офсайды
2
1
Количество передач
267
219
Сейвы
0
3
Точность передач %
70
63
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
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