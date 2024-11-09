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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Флитвуд - Брэдфорд Сити
Флитвуд - Брэдфорд Сити: обзор матча 09 ноября 2024
Флитвуд
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Брэдфорд Сити
8'
R. Coughlan (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Брэдфорд Сити
86'
Желтая карточка
J. Benn
Замена
Р. Брум
️️️️
М. Хелм
84'
Замена
К. Харрат
️️️️
R. Coughlan
73'
72'
Замена
O. Sanderson
️️️️
К. Кавана
46'
Замена
К. Одуор
️️️️
V. Oliver
Желтая карточка
Л. Шоу
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
R. Coughlan
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Finley Potter
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
29
Лайам Шоу
ОП
10
Марк Хелм
ЦП
24
Мэтти Виртю
(К)
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
27
Jay Benn
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
39
Энди Кук
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
Флитвуд
32
Kayden Hughes
ЦЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
55
George Goodman
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
3-2-4-1
23
Харрингтон
2
Джонстон
5
4
Болтон
21
Хант
29
Шоу
10
Хелм
10
Мэйор
19
24
Виртю
19
3-1-1-5
24
12
Ричардс
12
27
21
Смолвуд
7
Уокер
39
Кук
2
23
10
Кавана
11
10
Хелм
14
Брум
14
Брум
10
Хелм
19
23
Харрат
23
Харрат
19
11
29
Одуор
29
Одуор
11
10
Кавана
18
18
10
Кавана
Остались в запасе
Флитвуд
Брэдфорд Сити
32
Kayden Hughes
ЦЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
55
George Goodman
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
32
Kayden Hughes
ЦЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Остались в запасе
55
George Goodman
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Флитвуд - Брэдфорд Сити
1
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
11
Нарушения
9
12
Офсайды
2
0
Количество передач
321
557
Сейвы
4
0
Точность передач %
63
78
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Martin Woods, England
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