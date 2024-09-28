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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Карлайл Юнайтед - Гримсби Таун
Карлайл Юнайтед - Гримсби Таун: обзор матча 28 сентября 2024
Карлайл Юнайтед
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Гримсби Таун
12'
С. Лавелл
27'
Д. Сади
24'
Л. Баррингтон
81'
Л. Касс
90'
H. Rodgers
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Гримсби Таун
90'
ГОЛ! 2:3!
H. Rodgers
Пас отдал
К. Эйнли
Замена
Т. Томас
️️️️
Д. Сади
87'
Замена
J. Mellish
️️️️
H. Biggins
87'
81'
ГОЛ! 2:2!
Л. Касс
Пас отдал
Д. Хам
80'
Замена
C. Gardner
️️️️
D. Tharme
79'
Замена
Д. Сванторссон
️️️️
D. Wilson
68'
Замена
К. Эйнли
️️️️
Л. Баррингтон
Желтая карточка
Б. Барклай
61'
Желтая карточка
Д. Сади
58'
Желтая карточка
Д. Вела
55'
46'
Замена
Л. Касс
️️️️
T. Warren
ГОЛ! 2:1!
Д. Сади
Пас отдал
A. Davies
27'
24'
ГОЛ! 1:1!
Л. Баррингтон
Пас отдал
Д. Хам
ГОЛ! 1:0!
С. Лавелл
Пас отдал
C. Harper
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
3
Cameron Harper
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
16
Джош Вела
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
59
Luke Armstrong
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
10
Чарли Уайк
(К)
ЦФ
2
Archie Davies
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
20
George McEachran
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
22
Jon Mellish
ЦФ
25
Anton Dudik
ЦФ
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Гримсби Таун
41
Sebastian Auton
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
16
Каллум Эйнли
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
22
Cameron Gardner
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
3-3-4
21
Льюис
26
Барклай
6
Лавелл
3
11
Джонс
10
Сади
16
Вела
59
2
10
Уайк
10
3-2-2-1-2
1
Иствуд
24
17
21
5
33
Хам
20
8
14
Баррингтон
32
Роуз
25
10
Сади
4
Томас
4
Томас
10
Сади
10
22
22
10
21
24
Касс
24
Касс
21
14
Баррингтон
16
Эйнли
16
Эйнли
14
Баррингтон
25
11
Сванторссон
11
Сванторссон
25
24
22
22
24
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Гримсби Таун
13
Gabriel Breeze
ВР
18
Jack Ellis
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
25
Anton Dudik
ЦФ
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
41
Sebastian Auton
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
18
Jack Ellis
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
25
Anton Dudik
ЦФ
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Остались в запасе
41
Sebastian Auton
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Гримсби Таун
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
17
Количество передач
472
332
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
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