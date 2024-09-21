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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Карлайл Юнайтед
Суиндон Таун - Карлайл Юнайтед: обзор матча 21 сентября 2024
Суиндон Таун
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Карлайл Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
12
Уилл Райт
(К)
ПЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
15
J. King
ЦП
9
Paul Glatzel
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
3
Cameron Harper
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Dylan McGeouch
ЦП
59
Luke Armstrong
ЦФ
2
Archie Davies
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
10
Чарли Уайк
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Суиндон Таун
31
Harrison Minturn
ЦЗ
39
Dylan Mitchell
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
18
Jack Ellis
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
25
Anton Dudik
ЦФ
4-3-3
1
27
Кокс
3
22
Собовале
12
Райт
18
Килкенни
30
15
14
20
Тшиманга
9
3-2-5
21
Льюис
26
Барклай
6
Лавелл
3
21
11
Джонс
59
10
Уайк
22
10
2
Остались в запасе
Суиндон Таун
Карлайл Юнайтед
31
Harrison Minturn
ЦЗ
39
Dylan Mitchell
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
13
Gabriel Breeze
ВР
18
Jack Ellis
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
25
Anton Dudik
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
31
Harrison Minturn
ЦЗ
39
Dylan Mitchell
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
18
Jack Ellis
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
25
Anton Dudik
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Суиндон Таун - Карлайл Юнайтед
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
447
342
Сейвы
0
2
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
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Суиндон Таун
Карлайл Юнайтед
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
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