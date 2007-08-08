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Судьи
Главный судья:
Виталий Дорошенко (Ейск)
Помощники:
В. Булыгин (Волгоград), С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)

ЦСКА - Химки

08.08.2007, Среда, 19:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Кубок, 1/8 финала ЦСКА - Химки
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
29 июля, воскресенье 18:00 ЦСКА 0:0 Химки
4 тур
8 апреля, воскресенье 15:00 Химки 1:1 ЦСКА
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