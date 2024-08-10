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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Карлайл Юнайтед
Гиллинхэм - Карлайл Юнайтед: обзор матча 10 августа 2024
Гиллинхэм
10.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Карлайл Юнайтед
2'
T. Dieng
48'
J. Wakeling
77'
Д. Нолан
87'
Д. Уильямс
65'
J. Mellish
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Карлайл Юнайтед
88'
Замена
Д. Келли
️️️️
Ч. Уайк
88'
Замена
L. Armstrong
️️️️
Д. Аду-Аджей
ГОЛ! 4:1!
Д. Уильямс
87'
Замена
S. Ogie
️️️️
C. Masterson
79'
78'
Замена
J. Ellis
️️️️
B. Williams
ГОЛ! 3:1!
Д. Нолан
Пас отдал
Д. Уильямс
77'
Желтая карточка
Д. Тернер
71'
Замена
J. Gbode
️️️️
J. Wakeling
71'
65'
ГОЛ! 2:1!
J. Mellish
Пас отдал
D. Butterworth
61'
Замена
D. Butterworth
️️️️
Б. Барклай
Желтая карточка
J. Wakeling
54'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
T. Dieng
51'
ГОЛ! 2:0!
J. Wakeling
48'
Желтая карточка
А. Роу
26'
ГОЛ! 1:0!
T. Dieng
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
11
Аарон Роу
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
5
Timothee Dieng
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
10
Чарли Уайк
(К)
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
2
Archie Davies
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
21
Euan Williams
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
27
Jake Allan
ЦП
18
Jack Ellis
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
4-2-2-2
25
Тернер
23
5
Эмер
3
14
МакКензи
11
Роу
8
Литтл
7
Нолан
33
Хаттон
24
5
3-2-5
21
Льюис
20
26
Барклай
4
Томас
16
Вела
4
10
Уайк
2
6
22
18
Аду-Аджей
5
10
Уильямс
10
Уильямс
5
24
27
27
24
23
22
22
23
20
18
18
20
10
Уайк
9
Келли
9
Келли
10
Уайк
18
Аду-Аджей
59
59
18
Аду-Аджей
26
Барклай
14
14
26
Барклай
Остались в запасе
Гиллинхэм
Карлайл Юнайтед
1
Гленн Моррис
ВР
21
Euan Williams
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
13
Gabriel Breeze
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
27
Jake Allan
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
21
Euan Williams
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
27
Jake Allan
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Гиллинхэм - Карлайл Юнайтед
3
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
16
9
Офсайды
1
3
Количество передач
300
355
Сейвы
3
3
Точность передач %
60
68
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
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Гиллинхэм
Карлайл Юнайтед
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
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