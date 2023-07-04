Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал

Черышев близок к возвращению в Испанию

В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами

Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»

«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты

«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)

Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой

Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»

В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами

Черышев близок к возвращению в Испанию

Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании