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Судьи
Главный судья:
Александр Кабаков (Москва)
Помощники:
Л.Койда, И.Котковский (оба – Москва)

Енисей - Луч

27.06.2007, Среда, 14:30 мск Россия. Кубок, 1/16 финала Енисей - Луч
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