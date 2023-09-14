«Рубин» объявил о переходе двух игроков
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»