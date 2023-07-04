В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
Черышев близок к возвращению в Испанию
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
Черышев близок к возвращению в Испанию
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона