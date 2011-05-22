Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
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Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
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Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024