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Кастельон
Бургос
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
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Последние матчи
Все
Кастельон
Бургос
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кастельон - Бургос
Кастельон - Бургос: обзор матча 02 марта 2025
Кастельон
02.03.2025, воскресенье, 00:00
Испания. Сегунда, 29 тур
- : -
Не начался
Бургос
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Кастельон - Бургос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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