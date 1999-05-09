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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Черноморец - Локомотив
Черноморец - Локомотив: обзор матча 09 мая 1999
Черноморец
09.05.1999, воскресенье, 00:00
Чемпионат России, 6 тур
1 : 4
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Черноморец - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
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Черноморец
Локомотив
«Локомотив» предостерегли от деструктивного решения
15:51
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Мостовой прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:21
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Рабинер – о ситуации в «Локомотиве»: «Натуральный дурдом»
12:09
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10:25
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01:36
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19 октября
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28 июля
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13:21
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Рабинер – о ситуации в «Локомотиве»: «Натуральный дурдом»
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01:36
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