Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
Прогноз на точный счет матча «Сарагоса» – «Реал Овьедо», Сегунда, 17 декабря 2024 года
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
Прогноз на точный счет матча «Сарагоса» – «Реал Овьедо», Сегунда, 17 декабря 2024 года
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»